Более 170 тысяч человек могут оформить возврат подоходного налога

После подачи декларации о доходах более 170 тысяч жителей Литвы могут вернуть 17 млн евро переплаты подоходного налога.

Об этом напоминает налоговая инспекция Литвы.

Декларацию следует подать до 3 мая. По данным инспекции, ежегодно растет число людей, которые пользуются льготами подоходного налога. Например, в прошлом году почти 9 из 10 граждан, имевших такую возможность, задекларировали возврат на сумму 62 млн евро. За уплаченные взносы по страхованию жизни, за проценты по ипотеке, оплату учебы, и многое другое. Все переплаты будут возвращены до конца июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.