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Более 170 тысяч человек могут оформить возврат подоходного налога

Автор Анжелика Орлёнок 23
Более 170 тыс. жителей Литвы могут оформить возврат подоходного налога

После подачи декларации о доходах более 170 тысяч жителей Литвы могут вернуть 17 млн евро переплаты подоходного налога.

Об этом напоминает налоговая инспекция Литвы. 

Декларацию следует подать до 3 мая. По данным инспекции, ежегодно растет число людей, которые пользуются льготами подоходного налога. Например, в прошлом году почти 9 из 10 граждан, имевших такую возможность, задекларировали возврат на сумму 62 млн евро. За уплаченные взносы по страхованию жизни, за проценты по ипотеке, оплату учебы, и многое другое. Все переплаты будут возвращены до конца июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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