Более 50% всех работников просвещения получили первую прививку

Более половины всех работников просвещения получили первую дозу вакцины

Министерство образования Литвы сообщило, что в настоящий момент более половины всех работников просвещения получили первую дозу вакцины. Между тем, как замечает министр просвещения Юргита Шюгждиниене, не во всех самоуправлениях вакцинация проходит одинаково интенсивно. Где-то привиты все работники, где-то – лишь небольшая их часть. Помимо этого, согласно данным Министерства образования Литвы, почти половина из 22 тыс. абитуриентов получили прививку от коронавируса. Всего в Литве привито около 19% населения страны.

Карантин в Польше продлён до 26 апреля

А в соседней Польше карантин продлён до 26 апреля. В настоящее время страна переживает третью волну пандемии. Только за последние сутки выявлено более 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В больницах с этим диагнозом находятся почти 34 тыс. человек. Население Польши составляет около 38 млн человек.

Условия карантина в Норвегии смягчаются

В свою очередь, власти Норвегии смягчают ограничительные меры, введённые из-за пандемии. В частности, с этой субботы будут разрешены встречи в закрытых помещениях численностью до 100 человек при условии, что все присутствующие сидят на ранее распределённых местах. Между тем, в некоторых населённых пунктах продолжают действовать локальные ограничения.

ЕС получит большее количество доз вакцины Pfizer-BioNTech

Во втором квартале этого года производители вакцины Pfizer-BioNTech поставят странам ЕС на 50 млн доз препарата больше, чем планировалось ранее. Общий объём согласованных поставок с апреля по июнь достигнет 250 млн доз. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС также начал переговоры о третьем договоре на покупку вакцин Pfizer-BioNTech. В нём идет речь о поставках 1,8 млрд доз до 2023 года.

50 тысяч доз китайской вакцины будет пожертвовано южноамериканским футболистам

Китайская компания Sinovac Biotech пожертвует 50 тыс. доз своей вакцины Южноамериканской конфедерации футбола, чтобы участники Кубка Америки по футболу могли сделать прививки. Турнир первоначально был запланирован на июнь и июль 2020 года, однако пандемия вынудила перенести состязание.