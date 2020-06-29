Listen to «Более интенсивная проверка на коронавирус и обязательная изоляция» on Spreaker.

На этой неделе более интенсивно на коронавирус намечено проверять жителей пяти самоуправлений. Более высокие, чем в других регионах страны, показатели заболеваемости зафиксированы в Вильнюсе и Вильнюсском районе, Ширвинтай, Шальчининкай и Радвилишкисе. Там выборочные профилактические тесты будут проводить работникам и пациентам всех медицинских и паллиативных учреждений. Также будут проверены работники других отраслей, связанных с обслуживанием людей, — например, фармацевты и продавцы. Общей показатель заболеваемости в Литве составляет 2 случая на 100 тысяч населения.

Помимо этого, Минздрав вновь ввел двухнедельную обязательную самоизоляцию для граждан Литвы, возвращающихся из 50 стран, наиболее затронутых коронавирусом, включая Швецию, Россию и Беларусь. По данным Министерства здравоохранения, это делается в связи с ростом заболеваемости в этих странах.

Напоминаем, что после снятия карантина изоляция носила рекомендательный характер, теперь она стала обязательной.