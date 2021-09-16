Большинство людей пока не нуждаются в ревакцинации от коронавируса. К такому выводу пришли американские учёные. По их словам, две вакцины от коронавируса предоставляют достаточную защиту. Учёные подчеркнули, что правительствам многих стран следовало бы уделить больше внимания самой вакцинации и собрать больше информации о том, какая из вакцин наиболее эффективна и сколько прививок нужно. Они также подчеркнули, что если сделать ревакцинацию раньше времени, то могут проявиться какие-то побочные последствия.

В настоящий момент большинство государств рассуждает о том, выделить ли вакцины нуждающимся странам и остановить распространение коронавируса или проводить ревакцинацию среди своих граждан. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала объявить мораторий на ревакцинацию. По словам представителей этой организации, сейчас важнее, чтобы жители небогатых стран тоже получили доступ к прививке. В настоящий момент большинство стран ЕС склоняется к тому, чтобы проводить ревакцинацию среди тех, кто наиболее нуждается в этом.

Тем временем Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет данные о ревакцинации различными препаратами. Согласно проведённым исследованиям, прививка обеспечивает примерно 95%-ную защиту от тяжёлой формы болезни. Также прививка безусловно эффективна в ещё одном аспекте – она помогает остановить распространение инфекции. В конце концов, даже в тех странах, где темпы вакцинации высокие, именно непривитые граждане способствуют распространению коронавирусной инфекции.