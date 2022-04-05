Большинство магазинов на Пасху, 17 апреля, работать не будут

Выяснился график работы магазинов в праздничные выходные. В Пасхальное воскресенье, 17 апреля, большинство продовольственных магазинов работать не будет.

В понедельник, 18 апреля, магазины снова откроются — правда, некоторые на час позднее обычного.

При этом некоторые магазины сети Rimi на Пасху — 17 апреля — работать все-таки будут, но по укороченному графику.

В Вильнюсе в праздничный день будут открыты 7 магазинов Rimi, в Каунасе — 3. В Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе, Алитусе, Мажейкяй, Укмерге, Тельшяй и Паланге будет работать по одному магазину Rimi.