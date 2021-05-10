Большинство учеников 5-11 классов закончат год дистанционно

Вступило в силу решение правительства. С сегодняшнего дня ученики 5-11 классов могут перейти от дистанционного к контактному или смешанному типу обучения.

Решения о том, каким образом организовать учебный процесс, принимались в рамках каждого отдельного самоуправления. Большая часть муниципалитетов страны решили в этом учебном году учащихся 5–11 классов в школы не возвращать. Среди принявших такое решение – Шяуляй и Клайпеда. В других крупных городах, в том числе в Вильнюсе и Каунасе, в классы вернутся ученики всего нескольких школ. Применять во всех школах контактное или смешанное обучение решило всего одно самоуправление – Кретингского района.

При этом обязательное условие для возвращения в школы – периодическое тестирование на COVID-19 учащихся и педагогов. Тесты не нужны, если уроки проходят на свежем воздухе.

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А ученики восьмых классов на этой неделе сдают проверочные тесты по математике и навыкам чтения по литовскому языку. Сегодня и завтра проходит проверка по литовскому, а 13 и 14 мая — по математике. На задание дается 60 минут.

Всё тестирование проходит дистанционно. Для учеников школ национальных меньшинств задания по математике подготовлены на родном языке.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.