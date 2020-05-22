С сегодняшнего дня Миграционное управление снова начало принимать заявления о восстановлении гражданства Литвы, сообщило Министерство внутренних дел.

По данным Департамента миграции, поток заявок на восстановление гражданства в начале этого года увеличился на 15 процентов.

Процедура восстановления гражданства занимает около семи месяцев. В настоящее время большинство заявлений о восстановлении гражданства поступает из ЮАР, Бразилии и Израиля.