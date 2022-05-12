Боно рассказал о своей жизни в 40 песнях

Как следует из названия, мемуары будут состоять из 40 глав, каждая из которых названа в честь одной из песен U2 и проиллюстрирована рисунками авторства самого Боно. Музыкант, чьё настоящее имя Пол Дэвид Хьюсон, расскажет о своем детстве в Дублине, потере матери, создании группы, общественной и гуманитарной деятельности.

– Когда я начал писать эту книгу, я надеялся подробно описать то, что раньше только набросал в песнях, — говорит он. – Люди, места и возможности в моей жизни. «Surrender» — это слово, наполненное смыслом для меня. Я вырос в Ирландии в семидесятых с поднятыми вверх кулаками (в музыкальном плане), это не было естественной концепцией. Я все еще борюсь с этой самой унизительной из команд. В группе, в моем браке, в моей вере, в моей жизни активиста. «Surrender» — это история об отсутствии прогресса у одного паломника… С изрядной долей веселья на этом пути.