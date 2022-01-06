Борис Гребенщиков: «У каждого времени свои задачи»

Борис Гребенщиков лидер рок-группы «Аквариум» поделился своими мыслями о запретах, порассуждал о новом поколении рокеров и поздравил всех с Рождеством.

О ТИТУЛАХ

– В тот момент, когда тебя называют легендой, самое главное – не умереть от смеха. С тем, что «Аквариум» делает хорошую музыку на протяжении почти 50 лет, соглашусь, потому что мне самому она нравится, этим я горжусь. Хоть и делать, записывать хорошую музыку становится все сложнее. Сначала моей целью было создавать музыку, которая была бы не хуже мирового уровня: ведь то, что тогда сходило за музыку, принималось лишь на ограниченном куске земли. Мне было обидно за русскую музыку. Это же чувство движет мной сейчас, поэтому легендой себя я никак увидеть не могу. Скорее чернорабочий, который… относится с большим уважением к тому, что делает.

ОБ ИСТОЧНИКЕ ПОСТОЯННОЙ «БЛАГОСТНОСТИ»

– Есть старинная формула: внутри у человека вечный невечерний свет, то, что называлось когда-то царством Божьим. Тело – это цитадель печали и всего остального. Естественно, по определению, оно рождается, испытывает какие-то трудности и умирает. Поэтому выбор у человека есть всегда – обращать внимание на настоящее, на свет, или на то, как тело хворает. Большая часть человечества предпочитает хворать вместе с телом. Мне это кажется бессмысленным, потому что настоящее, которое в нас есть, было всегда и будет – оно вне времени. И если обращать внимание на это, то останется значительно больше сил, простора, света.

О ЗАПРЕТАХ

– Как-то раз мы ехали с Витей Цоем в троллейбусе и говорили о ком-то из коллег. Витька сказал очень правильную вещь: «Всю жизнь он бился головой о стену. Что будет делать теперь, когда этой стены нет?» In a nutshell – сформулировано точно. «Аквариум» только тем мне и нравился всегда, что мы существовали в совершенно другом пространстве, в котором никаких систем не было, поэтому не было никаких запретов, не было ничего. Потому что мы ни на что не рассчитывали – на помощь Министерства культуры или государства. Нам никогда даже не приходило в голову ждать помощи от государства; от власти ничего хорошего ждать было нельзя. Сделка с властью – сделка с дьяволом. Это мы знали очень хорошо, существовали в совершенно другом, нормальном мире, где есть деревья, небо, где есть, в конце концов, история человеческой культуры. Про запреты мы так и не узнали. А когда нужно было их обходить, мы очень хорошо их обходили. Слава Богу, были профессионалами в этом. Но мы с ними не боролись. Далее… Время нынешних запретов. Поскольку сейчас меньше концертов, появилось больше времени на то, чтобы доделывать какие-то вещи, на которые раньше не было времени, и в прошлом году мы выпустили шесть альбомов. Так что я глубоко благодарен за это время.

ЕСТЬ ЛИ РУССКИЙ РОК?

– У меня контрвопрос. Скажите, а музыку Иоганна Себастьяна Баха мы тоже будем называть немецкой музыкой?.. По-моему, Гете сказал, что истинное искусство, как и наука, не имеет ни малейшего отношения к факторам географическим, – и это я мягко перефразировал, он говорил немножко жестче. Ну, я пишу песни на русском языке. Я пробовал писать и на английском, я умею это делать и могу петь на английском, санскрите, русском… На русском мне интереснее всего, потому что это сложнее всего, да и просто потому, что я родился и вырос в этой культуре и никогда ничем другим заниматься не буду. Но можно ли это назвать русским роком? Я даже не уверен, что то, что мы делаем, можно так назвать. Совсем. Я бы и не хотел, потому что существует музыка, существует песня. А какая-то географическая приписка меня совершенно не волнует.

О ТОМ, КТО ПРИДЕТ СТАРЫМ РОКЕРАМ НА СМЕНУ

– Нет, никакой смены быть не может. У каждого времени свои задачи. Те задачи, которые стоят сейчас перед искусством, просто делаются другими методами, и – слава тебе, Господи! – все должно постоянно меняться. Если бы продолжали до сих пор рисовать, как Рубенс, это было бы скучно. Интересно, когда искусство постоянно меняется. Человек отвечает за прошлое с сегодняшнего дня, а запросы сегодняшнего дня – это, в общем, запросы Вселенной. Люди, которые работают от головы, всегда пытаются имитировать тех, кто был до них: он успешный, давай-ка мы это все украдем и слепим свое. Но нет, это так не работает. Должно все время делаться что-то новое. Когда ты настраиваешься на эту волну, ты это чувствуешь… Поэтому никакой вахты нет, и на смену никто никуда не приходит: появляются совсем новые люди, которые делают совсем другое. Мне кажется, что интернетное искусство коллажирования и всяких таких вещей – это то, что происходит сегодня. А как это проявляется в музыке – могу себе представить очень отдаленно. Мне все время интересно пробовать.

О ТЕХ, КТО УТРАТИТ СПОСОБНОСТЬ К ОБЩЕНИЮ ПОСЛЕ ЛОКДАУНА

– И скатертью дорога. Если кому-то хватает этой цифровой подделки – пожалуйста! Именно нежеланием довольствоваться подделкой одна каста отличается от другой. Это естественный процесс.

О СОСТАВЛЯЕМОМ ИМ СПИСКЕ ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН

– В 1914 году религиозный писатель Ефим Поселянин выпустил книжку «Перечень чудотворных икон, находящихся в России». С тех пор приблизительно две трети икон пропало: уничтожено, увезено за границу, утрачено… Но чудотворные иконы существуют, более того, появляются новые. Я пытался найти такой список, обращался к священникам, спрашивал других церковных людей, но все лишь разводили руками. И тогда решил самолично заняться поиском, стал вылавливать всю информацию об иконах и вскоре понял, что поднять такой список вполне возможно. Я веду этот поиск по сей день: мне кто-то что-то пишет, где-то я нахожу какие-то ссылки. Вот сегодня буду добавлять Тригорскую икону из-под Житомира.

БУДЕТ ЛИ МИР ПРЕЖНИМ?

– Боюсь, что человек не в состоянии ответить на этот вопрос. Мы не можем представить, к чему движемся. Учитывая, что до сих пор мир двигался куда надо (судя по тому, что мы живые здесь сидим), можно надеяться, что и дальше человек будет двигаться куда надо. А если кому-то не нравится то, как он движется, может, стоит пересмотреть свою точку зрения, больше доверять Богу? Зря ничего не делается. Таков мой опыт, по крайней мере. Лучше это принять и сказать: «Теперь такие условия, посмотрим, что будет дальше». Эта эпидемия мне лично совершенно не мешает работать, даже напротив, помогает немного. Больше времени. Сегодня у меня на старте четыре альбома, они начаты, и их нужно доделывать, не считая нового. Нам есть чем заниматься.

О РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОЖЕЛАНИЯХ

– Рождество – волшебное время. Всегда таким было и будет. И в это волшебное время я от всей своей души, сердца и ума желаю всем перестать обращать внимание на концепцию «как должно быть, как мы хотим, чтобы было». Желаю увидеть: то, что у нас есть, – само по себе самое главное волшебство, которое может быть в жизни!

Источник: InterMedia

(Рубен Пашинян, Angliya.ru, 28.12.2021)