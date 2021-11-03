Арсений Бородин перепел хит Стаса Пьехи

По словам Бородина, он является поклонником этой песни и давно хотел выпустить свое прочтения данной композиции.

«Я пытаюсь время изменить, ищу спасенья в творчестве» — моя любимая строчка Михаила Гуцериева в этой песне, — говорит Арсений Бородин, — она мне очень близка, поскольку однажды я переживал в своей жизни разрыв — один в один с историей, о которой теперь пою. Действительно, спасенье нашлось в творчестве и очень важным оказалось полюбить своё собственное одиночество. Хочу выразить благодарность авторам за доверие исполнять эту песню».