Музыкальная новинка

Арсений Бородин перепел хит Стаса Пьехи

Автор Эвелина Никанорова
Арсений Бородин перепел хит Стаса Пьехи
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Арсений Бородин перепел старую песню Стаса Пьехи «Несовместимая любовь» под названием «Далеко».

По словам Бородина, он является поклонником этой песни и давно хотел выпустить свое прочтения данной композиции.

«Я пытаюсь время изменить, ищу спасенья в творчестве» — моя любимая строчка Михаила Гуцериева в этой песне, — говорит Арсений Бородин, — она мне очень близка, поскольку однажды я переживал в своей жизни разрыв — один в один с историей, о которой теперь пою. Действительно, спасенье нашлось в творчестве и очень важным оказалось полюбить своё собственное одиночество. Хочу выразить благодарность авторам за доверие исполнять эту песню». 

 

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