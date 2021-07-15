Борщевик Сосновского – растение, о вреде которого знают далеко не все. Между тем, контакт с ним может принести серьезные проблемы.

Listen to “Борщевик Сосновского + солнце = серьезные проблемы” on Spreaker.



В нашем эфире сегодня – врач-дерматовенеролог Гедре Шалтмере. Вот что она рассказывает.

– Борщевик Сосновского опасен из-за того, что в его соке есть фуранокумарин. Это вещество, которое делает кожу более чувствительной к солнечным лучам и может вызывать ожоги кожи от 1-й до 3-й степени тяжести. Этот сок есть во всех частях растения – и в цветках, и в листьях, и в стебле. Например, мы можем косить траву и не знать, что там есть борщевик Сосновского. Его сок может попасть нам на кожу. А на солнце, как я уже и говорила, кожа в этих местах становится чувствительной и ее поражения могут быть очень сильными – до 3-й степени. Кожа воспаляется, покрывается пузырями, становится очень болезненной и трудноизлечимой. А затем на коже могут оставаться шрамы или пигментные пятна.

Растет это растение на полях, лугах – там, где влажно и тепло. Проблема в том, что, бывает, люди едут отдыхать на природу и не знают об этом растении. Поэтому если вы заметили, что контактировали с борщевиком Сосновского, надо как можно скорее смыть его сок с поверхности кожи. А потом – как минимум до двух суток оберегать кожу от прямого попадания солнечных лучей. Надевать закрытую одежду, наносить защитный крем от солнца. Если появится покраснение, боль, рекомендуется сразу обратиться к врачу. Врач сможет назначить необходимые лекарства. Например, в самом начале, если это не сильное повреждение, могут назначаться гормональные кремы, мази. Если более глубокие повреждения – препараты с серебром, обезболивающее. Лечение более глубоких ран зависит от того, что это за повреждение. К слову, эти же фуранокумарины есть в сельдерее, в листьях моркови, в соке лайма и грейпфрута.

Прежде всего, конечно, надо было бы стараться не контактировать с незнакомыми растениями. Если же вы работаете на улице, надо надевать одежду, которая закрывает ноги и руки. Особенно если вы косите траву. Конечно же, использовать защитные кремы от солнца – и быть осторожными.

Борщевики бывают разные

И не все из них вредные. Борщевик сибирский, например, составит отличную компанию для салата, а из борщевика мохнатого сделают для того же салата приправу. Насчитывают около 70 видов этого растения. Нас интересует один вид — борщевик Сосновского, или, как бы сказали биологи, Heracleum sosnowskyi. Тот самый, который точно не годится в пищу человеку и распространяется по разным странам со скоростью ветра.

Легенда о борщевике Сосновского

Если бы существовала такая легенда, она могла бы начинаться так: «Высоко-высоко в горах росла дикая-дикая трава и даже не думала об иной жизни где-то на равнинах…»

На самом же деле борщевик не спустился бы сам: условия не те. Как бы это романтично ни звучало, борщевик не может жить без весны. Семенам нужно 2−3 месяца затишья во влажных холодных условиях (под снегом) и вот эта вот переменчивая весенняя погода: то холодно, то тепло. В таких условиях борщевик «понимает», что можно расти!

Борщевик изначально стали выращивать как силосную культуру (на корм коровам). Была проделана колоссальная работа: выделяли лучшие земли, исследовали, пробовали, создавали специальные машины по уборке семян… А потом что-то пошло не так… Как только за завезенным мигрантом перестали ухаживать — забросили поля — он почувствовал свободу и начал распространяться на все четыре стороны, занимая с каждым годом все больше и больше территории. На открытых участках он занимает всё пространство, куда долетят семена. И никакие другие растения больше там расти не будут. Разве что против великого леса ему не пройти: там темно и немного страшно.

Борщевик – шустрый и ловкий

Когда другие растения еще спят под снегом и только готовятся к выходу в свет, семена борщевика уже проросли. Под снегом. И заняли всё пространство так, что больше ни одному растению не достанется ни света, ни питания, ни собственно места. Так борщевик завоевывает время и отнимает пространство. Кроме этого, во всех частях борщевика, в том числе и в семенах, много фуранокумаринов — веществ, подавляющих рост и развитие других растений.

Семена проросли и заняли все пространство, и начинается самое интересное. С каждым годом на этом месте становится всё больше и больше борщевика: на нижних ярусах появляются малыши, а первопроходцы соревнуются по высоте уже на уровне 3 метров (встречаются и великаны до 5 м). Такой «борщевичный лес» имеет многоярусную систему, в которой каждый — и маленький, и большой — знает свое место во времени и пространстве. Семена его разлетаются в стороны на 5−6 метров, и борщевик систематично продвигается вперед.

О цифрах

На один квадратный метр борщевик наплодит до 20 000 штук семян. А в запасниках в почве – еще 30 штук почек. И из каждого зачатка может возникнуть растение. Становится понятно, почему косить борщевик бесполезно. Как только скосим один ярус, быстро подрастает другой, прорастут запасные почки и восстановят свою идеально выстроенную систему.

Борщевик — «умное» растение, и для эффективной борьбы с ним нужен умный подход. Сегодня самым распространенным методом борьбы остается кошение. Хоть это и бесполезно. Поэтому и создаются карты распространения борщевика. С ее помощью можно планировать на долгий срок правильную борьбу, выделяя достаточные средства и очищая территории участок за участком.

Источник