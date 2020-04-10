Listen to «Brandon Stone о песне про Коронавирус и о новой песне «Моя любовь с Тобою навсегда»» on Spreaker.

-Давайте добавим немного музыки в эфир, давайте добавим немного kавказской эмоции, давайте свяжемся наконец-то и поприветствуем Брендона Стоуна. Здравствуй, Брендон!

— Привет, привет!

— Где я тебя застал?

— Ты меня застал сейчас в Москве, у себя дома. Я уже полтора года живу в Москве. Мы на самоизоляции. Мы с семьёй сидим дома и, конечно же, я хожу параллельно в студию, которая находится в 100 м от моего дома. Поэтому слава Богу, она у меня есть и я могу креативить, писать музыку в это тяжелое время .

— Твоя песня про “корону” разлетелась мгновенно. Это такой позитив, на самом деле! Как ты сам приспособился? Сидишь дома?

— Да, это было очень неожиданно. Я написал эту песню за 1 час. Просто баловался, в Instagram выкладывал пару строчек для людей в сторис и были такие отзывы: “Пожалуйста, напиши песню про coronavirus. Это так прикольно. Твои вот эти латина-движения.” Я пошёл на следующий день и написал эту песню. Что она станет таким вирусным хитом — я точно этого не ожидал. Конечно, очень приятно, что 10.000 репостов. Вся Россия и не только Россия, весь мир танцует под мою песню. Я знаю, что в в Нарве двое парней оделись в костюмы и изгоняли вирус. Говорили людям сидеть дома и в колонках эта песня играла. Мне человек 10, наверное, переслали это видео. В Нью-Йорке танцуют, в Израиле танцуют, в Австралии даже танцуют. Я рад, конечно, что в это время получилась такая позитивная песня — и это была моя песня. Поэтому дома я не сижу просто так. Я просто так не могу отсиживаться. Мне надо креативить. И вот, я сделал креатив.

— Время долгожданной премьеры. Не просто так мы тебе позвонили. Что сам ты скажешь про песню, которая прозвучит впервые?

— Премьера новой песни, которая называется “Моя любовь с тобою навсегда”. Я хотел, чтобы на один момент люди просто забыли об этом коронавирусе, а просто думали о любви. Потому, что, как я сказал, миром правит не коронавирус, а любовь. Поэтому для вас песня “Моя любовь с тобою навсегда”.

— Сейчас она прозвучит. Твои пожелания?

— Всем слушателям RUSRADIO LT, конечно же, здоровья! Ребята, берегите себя, берегите своих родителей. Я думаю, это всё очень скоро пройдет. Мы вернемся к нашим обычным делам. Мы будем работать. Мы будем заниматься творчеством. А главное, мы будем встречаться с друзьями, родителями. Быть вместе! Сейчас главное переждать этот момент и не заболеть. Поэтому берегите себя, но будьте на позитиве и слушайте хорошую музыку! Слушайте RUSRADIO LT. Ваш Брендон Стоун.