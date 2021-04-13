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«Браво» выложила альбом «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Осиным

Автор Эвелина Никанорова 34
«Браво» выложила альбом «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Осиным

Группа «Браво» выложила на стриминги альбом 1989 года «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Евгением Осиным на вокале.

«По случаю 60-летнего юбилея первого полета человека в космос, мы решили приурочить к этой дате релиз нашего альбома “Скажем мы друг другу «Браво»!», который записали в далеком 1989 году, но до сих пор не представили официально в нашей дискографии. Одна из заглавных песен этого альбома как раз посвящена выдающемуся человеку – Юрию Гагарину! Поздравляем всех с праздником!», – говорит Евгений Хавтан.

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