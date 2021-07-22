Брисбен выбран столицей летних Олимпийских игр 2032 года

Австралийский город Брисбен станет столицей 35-х летних Олимпийских игр в 2032 году. Такое решение принято на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

Город был единственным кандидатом, так как его выбрал МОК как предпочтительное место для проведения соревнований. После изменений, внесенных МОК в 2019 году, специальные комиссии выбирают место проведения Игр, учитывая инфраструктуру и другие возможности города. Это позволяет сократить расходы возможных организаторов соревнования.

Для Австралии это уже третья Олимпиада. В 1956 году столицей Игр был Мельбурн, а в 2000-м — Сидней. После Токио летние Олимпийские игры пройдут в Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса. В 2021-м ее собираются провести в период с 23 июля по 8 августа. Олимпиада пройдет без болельщиков.

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