Помощь Украинцам

Британский Открытый университет: помощь украинцам

Автор R•RADIO

Британский Открытый университет, The Open University, этим летом начинает онлайн-курс по украинской культуре и языку для британских семей, принимающих украинских беженцев.

Британский Открытый университет: помощь украинцам

Как сообщается, курс разработан ведущими учеными университета. Данный курс – часть мер, которые осуществляет Британский Открытый университет. Среди них – такие бесплатные онлайн-ресурсы для украинцев, как курсы английского языка и поддержки психического здоровья на платформе OpenLearn.

Университет отменил плату для нынешних украинских студентов. А будущие студенты из Украины могут подать заявку на 12 стипендиальных мест, на которые университет выделяет 240 тысяч фунтов стерлингов.

Открытый университет (ОУ) — виртуальный университет открытого и дистанционного обучения. Он основан указом королевы Великобритании Елизаветы II в 1969 году.

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