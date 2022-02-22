Бритни Спирс напишет мемуары за 15 миллионов

Бритни Спирс пишет автобиографию. По данным издания Page Six, в мемуарах 40-летняя певица откровенно расскажет о своей жизни, карьере и семье.

Артистка подписала контракт с издательством Simon & Schuster предположительно на сумму 15 миллионов долларов. Сумма является второй по величине сделкой за всю американскую историю после четы Обама,которая подписала издательский контракт на 60 миллионов долларов в 2017 году. Официально информация о гонораре пока не подтверждена.

В 2021 году мемуары выпустила младшая сестра Бритни Джейми Спирс. Певица подвергла книгу жесткой критике через социальные сети. В особенности моменты касающиеся, ее персоны и отношения к ней членов семьи. Месяц назад Спирс намекнула постом в инстаграме на то, что собирается сама рассказать правду о своей жизни.

Источник: InterMedia