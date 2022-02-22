Новости

Бритни Спирс напишет мемуары за 15 миллионов

Автор Эвелина Никанорова
1250x500 2
Info.sponsor.1250x500

Бритни Спирс пишет автобиографию. По данным издания Page Six, в мемуарах 40-летняя певица откровенно расскажет о своей жизни, карьере и семье.

Артистка подписала контракт с издательством Simon & Schuster предположительно на сумму 15 миллионов долларов. Сумма является второй по величине сделкой за всю американскую историю после четы Обама,которая подписала издательский контракт на 60 миллионов долларов в 2017 году. Официально информация о гонораре пока не подтверждена.

В 2021 году мемуары выпустила младшая сестра Бритни Джейми Спирс. Певица подвергла книгу жесткой критике через социальные сети. В особенности моменты касающиеся, ее персоны и отношения к ней членов семьи. Месяц назад Спирс намекнула постом в инстаграме на то, что собирается сама рассказать правду о своей жизни.

Источник: InterMedia

Photo 2021 12 23 16.53.28 1
Метки:

Актуальные новости

День родного языка, мороженое Kaunastic и другие новости

День родного языка, мороженое Kaunastic и другие новости

Автор RUSRADIO LT
Портал в Ратуше, праздничный переполох в Миндунай и другие новости

Портал в Ратуше, праздничный переполох в Миндунай и другие новости

Автор RUSRADIO LT
Буря на побережье, юбилей Молетай и другие новости

Буря на побережье, юбилей Молетай и другие новости

Автор RUSRADIO LT
Мероприятия в честь Дня восстановления Литовского государства и другие новости

Мероприятия в честь Дня восстановления Литовского государства и другие новости

Автор RUSRADIO LT
«Социальное такси», мариямпольские шоколадки и другие новости

«Социальное такси», мариямпольские шоколадки и другие новости

Автор RUSRADIO LT
Максим пригласила Егора Крида в «Отпускаю»

Максим пригласила Егора Крида в «Отпускаю»

Автор Эвелина Никанорова
Служба спасения 112, рыбка, пахнущая огурцами, и другие новости

Служба спасения 112, рыбка, пахнущая огурцами, и другие новости

Автор RUSRADIO LT
Реконструкция левого берега Нериса, VR-галереи и другие новости

Реконструкция левого берега Нериса, VR-галереи и другие новости

Автор RUSRADIO LT
Школы без мобильников, ТОП-5 кличек для домашних питомцев и другие новости

Школы без мобильников, ТОП-5 кличек для домашних питомцев и другие новости

Автор RUSRADIO LT