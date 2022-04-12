Звёзды

Бритни Спирс ждет ребенка

Автор Эвелина Никанорова

Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари готовятся стать родителями.

Бритни Спирс ждет ребенка

О своей беременности 40-летняя певица сообщила 11 апреля 2022 года в соцсетях. Бритни написала, что сильно похудела перед их с Сэмом недавней поездкой на Мауи и немного огорчилась, когда снова начала набирать вес. Хотя ее бойфренд пошутил, что она просто много ест, Спирс решила сделать тест, и он оказался положительным. Певица вспомнила, какие психологический проблемы сопровождали ее прошлые беременности, и пообещала заботиться о своем здоровье и заниматься йогой каждый день.

У Бритни есть двое сыновей 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс от брака с Кевином Федерлайном. Во время недавних слушаний по делу об отмене ее опеки певица говорила, что всегда хотела родить еще одного ребенка, но отец заставлял ее пользоваться противозачаточными средствами (ВМС). После отмены опекунства и объявления о помолвке с Сэмом Спирс еще раз подтвердила, что мечтает родить малыша.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Эд Ширан и Тейлор Свифт пропагандируют в своих хитах нездоровый образ жизни

Эд Ширан и Тейлор Свифт пропагандируют в своих хитах нездоровый образ жизни

Автор Эвелина Никанорова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены

Автор Эвелина Никанорова
Моргенштерн и его жена подтвердили информацию о расставании

Моргенштерн и его жена подтвердили информацию о расставании

Автор Эвелина Никанорова
Уилла Смита отлучили от «Оскара» на 10 лет

Уилла Смита отлучили от «Оскара» на 10 лет

Автор Эвелина Никанорова
Михаил Шац уехал в Испанию

Михаил Шац уехал в Испанию

Автор Эвелина Никанорова
«Последние дни» Курта Кобейна станут оперой

«Последние дни» Курта Кобейна станут оперой

Автор Эвелина Никанорова
Эзра Миллер лишился новых фильмов из-за своего поведения

Эзра Миллер лишился новых фильмов из-за своего поведения

Автор Эвелина Никанорова
ABBA выпустила новый клип в годовщину победы на «Евровидении»

ABBA выпустила новый клип в годовщину победы на «Евровидении»

Автор Эвелина Никанорова
Андрей Макаревич назвал сына необычным именем

Андрей Макаревич назвал сына необычным именем

Автор Эвелина Никанорова