Бритни Спирс ждет ребенка

Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари готовятся стать родителями.

О своей беременности 40-летняя певица сообщила 11 апреля 2022 года в соцсетях. Бритни написала, что сильно похудела перед их с Сэмом недавней поездкой на Мауи и немного огорчилась, когда снова начала набирать вес. Хотя ее бойфренд пошутил, что она просто много ест, Спирс решила сделать тест, и он оказался положительным. Певица вспомнила, какие психологический проблемы сопровождали ее прошлые беременности, и пообещала заботиться о своем здоровье и заниматься йогой каждый день.

У Бритни есть двое сыновей 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс от брака с Кевином Федерлайном. Во время недавних слушаний по делу об отмене ее опеки певица говорила, что всегда хотела родить еще одного ребенка, но отец заставлял ее пользоваться противозачаточными средствами (ВМС). После отмены опекунства и объявления о помолвке с Сэмом Спирс еще раз подтвердила, что мечтает родить малыша.

Источник: InterMedia