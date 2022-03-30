Брюс Уиллис завершил карьеру в кино

Семья Брюса Уиллиса официально подтвердила, что он прекращает сниматься. Циркулировавшие ранее слухи, что актер якобы прекращает съемки в новых фильмах из-за деменции, нашли свое официальное подтверждение.

Бывшая жена артиста Деми Мур и их дочери опубликовали в соцсетях посты, где сказано, что Уиллису диагностировали афазию — диагноз, при котором полностью или частично утрачивается речь.

Заболевание возникает в результате поражения речевых центров коры головного мозга. Про его проблемы со здоровьем многие СМИ писали еще в 2015 году, тогда Уиллис не мог запоминать свои реплики и использовал наушник с суфлером.

– Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Брюс всегда говорит: «проживи это». Именно так мы вместе и планируем сделать, — говорится в публикации Деми Мур.

Источник: InterMedia