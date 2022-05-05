Звёзды

BTS выпустят свою первую антологию

Автор Эвелина Никанорова

Релиз нового альбома корейского бойз-бэнда BTS «Proof» состоится 10 июня 2022 года.

Подробностями о пластинке артисты поделились 4 мая, обнародовав более чем пятиминутный трейлер и официальное заявление. В ролике можно увидеть фрагменты самых знаковых хитов BTS за всю их историю, а также – в финале – логотип «Proof».

– Альбом-антология BTS, олицетворяющий историю BTS, будет выпущен, когда они начнут новую главу в качестве артиста, который был активен в течение девяти лет, чтобы оглянуться назад на свои усилия, — говорится в заявлении. -Альбом-антология «Proof», состоящий из трех компакт-дисков, включает в себя множество разных треков, в том числе три совершенно новых, которые отражают мысли и идеи участников о прошлом, настоящем и будущем BTS.

Источник: InterMedia

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