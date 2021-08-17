Отдых в Литве

Будет ли Клайпедский маяк открыт для посетителей?

Автор Анжелика Орлёнок 1
Будет ли Клайпедский маяк открыт для посетителей?

Жителей Клайпеды приглашают принять участие в опросе и выразить свое мнение по поводу открытия для посетителей одного из морских символов города – маяка. Опрос продлится до начала октября.

Местные власти предлагают разрешить посещать маяк круглый год. Напомним, сейчас это можно сделать всего один раз в году – в третьи выходные августа, Международный день маяков. В то же время планируется, что маяк сохранит и свою навигационную функцию. То есть по-прежнему будет указывать путь входящим в порт кораблям. Проблема в том, что маяк находится на территории порта. В связи с этим возникают опасения по поводу безопасности как стратегических обьектов, так и самих посетителей.

В ходе опроса горожанам предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы, что Клайпедский маяк (ул. Бурю 9) будет открыт для общественности круглый год?». Опрос стартовал сегодня, 17 августа, и продлится до 3 октября. Проголосовать можно очно, в Клайпедском самоуправлении, либо онлайн.

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