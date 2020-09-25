Listen to «Будет ли в Литве с 16 октября введен карантин?» on Spreaker.

В информационном пространстве уже не первый день — по секрету, из уст в уста, из одних комментариев в соцсетях в другие — передается легенда о том, что с 16 октября в стране будет введен новый карантин. Откуда берутся такие слухи, и есть ли у них основание? Портал 15min решил проанализировать ситуацию, и вот к каким выводам пришел.

Первые из таких сообщений появились в соцсетях еще в начале лета, и выглядели примерно так: “Муж подруги сестры работает в сейме. Он говорит, что начало второго карантина в Литве — 16 октября, в июне уже было подписано постановление”. Как круги по воде, эта информация расходится дальше. Кто-то пишет, что передумал поступать на отделение туризма, кто-то пытается определить источник таких данных. В любом случае, во многих сообщениях фигурируют загадочные “они”, которые, якобы, уже заранее приняли решение о карантине, и только пока держат его в секрете от нас.

В свою очередь, сами “они”, как пишет портал 15min, объявлять карантин пока не планируют, и тем более никаких дат не называют. Министерство здравоохранения утверждает следующее: «В случае значительного увеличения заболеваемости в одном или другом городе или районе, могут применяться локальные меры для конкретных секторов или самоуправлений, однако в масштабе всей страны введение карантина не планируется”. По данным Минздрава, уроки, извлеченные из карантина, который был объявлен весной, показали, что есть инструменты для управления ситуацией с коронавирусом и без введения общего карантина. И что очаги инфекции можно контролировать и без самых строгих ограничений. Одним из основных показателей для оценки эпидемиологической ситуации по-прежнему является общая заболеваемость за последние 14 дней. Понятно, что ни по каким заранее составленным графикам это происходить не может.

Популярность таких слухов — видимо, в том, что они, как в испорченном телефоне, передаются из уст в уста, и проследить точно, откуда они зародились, и кто именно был тем самым, первым, “мужем подруги сестры”, — невозможно.

Откуда появилась эта дата — 16 октября, — сейчас тоже трудно определить. Возможно, из-за того, что “весенний” карантин начинался 16 марта и заканчивался 16 июня. В соответствии с такой магией чисел 16 октября, как середина осени, — вполне подходящая дата.

Итак, подытоживаем. 16 октября, как и любая другая дата, теоретически могла бы стать датой начала карантина. Однако на сегодняшний день нет никаких достоверных данных о том, что в масштабах страны планируется вводить новый карантин. А информацию, полученную из слухов, конечно же, всегда лучше перепроверить. Это можно сделать, заглянув на страницы официальных источников — Минздрава, Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, а также Национального центра общественного здоровья.