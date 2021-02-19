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Будет создана платформа с информацией о многоквартирных домах

Автор RUSRADIO LT 31
Будет создана платформа с информацией о многоквартирных домах

Министерство окружающей среды намерено создать цифровую платформу, на которую должны перенести максимальное количество информации, связанной с присмотром многоквартирных домов.

По словам министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, таким образом каждый житель сможет проверить своего администратора.

Можно будет увидеть заключенные договора, расход средств. Там также проходили бы голосования по важным для дома решениям, появлялись объявления и т.д.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

 

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