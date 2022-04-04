Музыкальная новинка

Burito нашли отражение пережитого в «Гранатовом соке»

Автор Эвелина Никанорова

Группа Burito выпустила в свет новый EP «Гранатовый сок». В пластинку вошло шесть треков.

– «Гранатовый сок» – отражение пережитого и переживаемого, зыбкого и слишком реального, скрытого и явного опытов автора, – рассказал солист Burito Игорь Бурнышев.

В записи альбома приняли участие Виктор Демидов (Demafra) и 108VIBE – основатель и солистка проекта «U108» Оксана Устинова. Как сообщили агентству InterMedia в пресс-службе Burito, Demafra однажды прислал кавер на трек Игорю Бурнышеву в «личку» в соцсети «ВКонтакте».

– Так мы познакомились с обычным парнем из Питера и, в итоге, записали совместный трек «Ритмы людей» для этого EP, – говорит музыкант.

Источник: InterMedia

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