Burito соткали «Декаданс» из противоречивости реальности

Burito представил новый альбом «Декаданс». В пластинку, выпущенную лейблом «Первое музыкальное», вошло 6 треков.

– Альбом соткан из наблюдений за мыслями автора, из противоречивости реальности с её неизбежным завершением, вызывающее постижение «моно-но аварэ» – горько-сладкой сущности бытия. Декаданс, – говорится в описании релиза.

Издатели отмечают, что треки Burito отличаются глубоким смыслом, небанальными рифмами и зажигательными ритмами. Они не принадлежат какому-то одному стилю, представляя собой причудливый микс рэпкора, r’n’b, альтернативы, рока и хип-хопа.

Источник: InterMedia