Музыкальная новинка

Бузова подарила себе на день рождения «Не буди во мне зверя»

Автор Эвелина Никанорова
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Ольга Бузова представила трек «Не буди во мне зверя». Появление новинки совпало с днем рождения артистки.

Праздновать свое 36-летие Ольга Бузова будет в Сочи, куда отправилась с большой компанией родных и близких.

Источник: InterMedia

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