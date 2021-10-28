Быстрый темп жизни или «медленная жизнь»? Выбор за вами

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – быстрый темп жизни и его влияние на эмоциональное здоровье человека. Наш собеседник – врач-психиатр, психотерапевт Зита Алсеикене. И вот что она говорит на эту тему.

– Из этой фразы – быстрый темп жизни – уже сразу становится понятно, что человек, придумавший этот термин, хочет везде успеть. Это означает, что у него уже есть проблема, и что его темп жизни – быстрый. Соответствовать всем поставленным себе требованиям человек бывает просто не в состоянии. Ему становится хуже. Появляется бессонница, невозможность расслабиться даже когда он один, или сосредоточиться. Возникают раздражительность, злость, недовольство, неспособность выполнять поставленные задачи. Даже дома такой человек не может оставить свою работу. Всё ему кажется в тёмном свете. И в конце концов такая жизнь даже перестаёт иметь смысл. Чем это отличается от депрессии? Тем, что если неделю отдохнуть, выспаться за весь этот период, жизнь станет светлее и всё начнёт налаживаться. Депрессия не проходит так быстро, за небольшой отпуск. Она как раз может усугубиться.

Мы должны позволить себе отдохнуть, оградиться от рекламы, от тенденциозных новостей, от соцсетей. Побыть на природе, побыть наедине с собой, в тишине. Большинство этого уже не понимает. Мы не останавливаем себя.

Мы должны стараться управлять собой, своим временем. Задаваться вопросом: что я делаю, чем занимаюсь. И уметь оценивать свои достижения. Еще помогают реалистичные задачи. Умение выдерживать расстояние с другими людьми. Избегать раздражителей, шума, суетливых путешествий. Кому-то помогает возможность побыть на природе, кому-то – посетить музей, полюбоваться произведениями искусства. Главный вывод из всего этого. Каждый из нас проживает такую жизнь, которую выбирает сам. Поэтому обязательно надо найти время на то, чтобы остановиться и подумать. Что я выбираю, что я делаю и что из этого получится? Какого результата я ожидаю от того, что я делаю?

Преимущества быстрого темпа жизни

Это, например, постоянная занятость. Нам всегда надо куда-то бежать, решать какие-то дела, и у нас не остается даже времени на обдумывание того, зачем мы это делаем. У нас есть какой-то доход, мы чувствуем себя нужными. Так в чём же дело? Почему эта спешка в итоге не даёт нам чувствовать себя счастливыми?

Наверное, дело в том, что в своей спешке мы отрываемся, убегаем сами от себя. Перестаём слышать свои личные потребности. Мы заняты на работе, делаем домашние дела, выполняем ещё массу каких-то задач, и в итоге у нас возникает ощущение психологического дискомфорта. Тогда мы начинаем бороться уже с ним. Начинаем зажёвывать стресс и проблемы, прятаться в компьютер, телевизор или телефон.

Как научиться не спешить?

Можно попробовать начать с малого. Например, уделять себе хотя бы 10 минут в день. Ведь это можно сделать даже при очень большой загруженности. В эти минуты надо отключить телефон, выключить другие источники шума, расположиться в удобном и безопасном месте и посидеть, закрыв глаза. Попробовать прислушаться к себе, к своим эмоциям и ощущениям. Постараться зафиксировать их. И не забывать делать себе такие «встречи с самим собой» каждый день. Психологи обещают, что через какое-то время мы станем чувствовать себя намного лучше. А ещё можно попробовать делать небольшие «мгновенные» остановки в течение дня. Просто паузы, в которые можно побыть «в моменте». Именно в данный момент, в данную секунду обратить внимание на людей или предметы, которые нас окружают, свет, цвета, запахи. Опыт показывает, что такие осознанные «включения» в реальную жизнь остаются в памяти гораздо более яркими картинками.

Slow Life = «медленная жизнь»

А ещё существует даже целое направление, международное движение – Slow Life (от английских слов «медленная жизнь»). Люди, которые включаются в это движение, выбрали для себя кофмортный темп жизни. Кстати, от этого они не стали менее успешными или востребованными. А вот счастливыми – стали. Просто они заметили, что в нашем бесконечном беге по жизни мы не замечаем того, мимо чего пробегаем. Мечемся между домом и работой, бежим на встречи, по магазинам. И даже на отдыхе проводим время бегом, чтобы успеть охватить как можно больше.

Кстати, движение Slow Life зародилось в Италии около 30 лет назад, и поначалу касалось только еды. Итальянцы забраковали идею фастфуда с её перекусыванием на бегу, и предложили свой вариант: Slow food. «Медленная еда» означает: питаться вкусно, полезно и неторопливо. А логотипом движения его инициаторы выбрали улитку. И лишь спустя время эта идея осознанной неторопливости проникла и в повседневную жизнь, и в туризм, и в сферу развлечений.

Кстати, люди, которые участвуют в движениями Slow Life не становятся худшими работниками, не срывают поставленных задач или дедлайнов. Они просто пытаются жить в своём ритме, а не в том, который навязывает общество. Пытаются уйти от многозадачности. Отказаться от гаджетов там, где можно обойтись без них. Делать в каждый момент времени что-то одно. Работать, гулять, общаться, читать, смотреть фильм. Обращать внимание на свои эмоции и впечатления.

Трудоголики – лучшие работники?

Всегда считалось, что трудоголики – это лучшие работники. Потому что именно они преданы своей работе и отдают ей все своё время. Не только рабочее, но зачастую и личное. А вот современные исследования показали что эффективность таких сотрудников гораздо ниже, чем у тех, кто работает меньше часов. Видимо, успешность на работе зависит не только от количества отданных ей часов, но и от умения быть сконцентрированным и собранным в своё рабочее время. И даже сегодняшние менеджеры по персоналу замечают, что их клиенты стали интересоваться немыслимыми ранее вопросами. Об этом пишет канадский журналист Карл Оноре в книге «Без суеты. Как перестать спешить и начать жить». Можно ли уходить с работы пораньше, можно ли самостоятельно распределять свои рабочие часы или можно ли вместо премии получить дополнительные дни к отпуску. И это показывает новую интересную тенденцию. Люди хотят работать, но они хотят и жить. А под отдыхом они понимают не сидение перед телевизором, а интересный досуг. Встречи с родными и близкими, хобби и т.д. В итоге такие люди не чувствуют себя уставшими, не испытывают стресса. А значит, гораздо комфортнее и живут, и работают.