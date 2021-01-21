C марта сделать прививку можно будет и в аптеках

1 февраля в Литовском университете медицинских наук начнется обучение фармацевтов. Эти специалисты в Литве ускорят процесс вакцинации – они смогут проводить вакцинацию от COVID-19 и различных других заболеваний.

Тренинг будет состоять из двух частей – теоретической и практической. Последний после сдачи теоретического экзамена начнется 8 февраля, а вакцинация в аптеках будет доступна с 1 марта.

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Ряд больниц в Польше были вынуждены приостановить вакцинацию из-за нехватки лекарственного препарата.

В частности, это произошло в медучреждениях в Кракове, Лешно и Плоцке. Страна 18 января получила лишь 176 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer вместо ожидавшихся 360 000, сообщил представитель польского правительства. Несколькими днями ранее Pfizer заявил о временном сокращении поставок вакцины в Европу, объяснив это необходимостью расширить производственные мощности.

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По планам Еврокомиссии, 70 процентов взрослого населения Евросоюза должны получить прививки от коронавируса до лета, сообщает агентство dpa.

Промежуточной целью прививочной кампании является вакцинация до марта 80 процентов медицинского персонала и лиц старше 80 лет.

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Португалия ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции. Среди прочего, продовольственные магазины сократят часы работы.

Кроме того, запрещено собираться в общественных местах, а также совершать по выходным поездки между регионами. При этом школы продолжат работу.

“Мы проходим через самую серьезную фазу пандемии”, – заявил премьер-министр Антониу Кошта.

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Всемирно известный парк развлечений “Диснейленд” под Парижем объявил о переносе даты возобновления работы. Изначально планировалось, что парк откроется 13 февраля, но это невозможно из-за нынешней ситуации в Европе, сообщило руководство. Если будут позволять обстоятельства, то посетить “Диснейленд” можно будет со 2 апреля, указывается далее.