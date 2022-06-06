Caritas проводит акцию по сбору помощи для жителей Украины

Благотворительная организация литовский Caritas в третий раз объявляет акцию по сбору помощи для жителей Украины.

В этот раз Caritas будет проводить акцию три дня, с понедельника по среду, в Вильнюсе, Каунасе, Мариямполе, Паневежисе, Шяуляй, Клайпеде, Кайшядорисе, Лаздияй, Шакяй, Таураге и в других районных центрах.

Собираемые вещи на этот раз будут предназначены для жителей Одессы, Полтавы, Николаева и Киева.

Необходимы сухие продукты: макароны, продукты быстрого приготовления, мясные и рыбные консервы. А также средства гигиены: шампунь, зубная паста, подгузники, женские гигиенические средства, мыло, стиральные средства и другая бытовая химия.

Caritas просит также приносить новые электротовары: фонарики, внешние батарейки, чайники, утюги.

Более подробно об этом можно узнать на сайте организации.