Помощь Украинцам

Caritas проводит акцию по сбору помощи для жителей Украины

Автор R•RADIO
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Благотворительная организация литовский Caritas в третий раз объявляет акцию по сбору помощи для жителей Украины.

Caritas проводит акцию по сбору помощи для жителей Украины

В этот раз Caritas будет проводить акцию три дня, с понедельника по среду, в Вильнюсе, Каунасе, Мариямполе, Паневежисе, Шяуляй, Клайпеде, Кайшядорисе, Лаздияй, Шакяй, Таураге и в других районных центрах.

Собираемые вещи на этот раз будут предназначены для жителей Одессы, Полтавы, Николаева и Киева.

Необходимы сухие продукты: макароны, продукты быстрого приготовления, мясные и рыбные консервы. А также средства гигиены: шампунь, зубная паста, подгузники, женские гигиенические средства, мыло, стиральные средства и другая бытовая химия.

Caritas просит также приносить новые электротовары: фонарики, внешние батарейки, чайники, утюги.

Более подробно об этом можно узнать на сайте организации.

Caritas проводит акцию по сбору помощи для жителей Украины

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