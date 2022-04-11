Помощь Украинцам

Caritas проводит новую акцию по сбору помощи для украинцев

Автор R RADIO LT

Организация Lietuvos Caritas объявляет вторую акцию по сбору помощи для украинцев. Акция будет проходить в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Мариямполе, Паневежисе, Шяуляй и Кайшядорисе.

Caritas проводит новую акцию по сбору помощи для украинцев

Сбор помощи продлится до среды, включительно. Добровольцы будут собирать продукты питания и необходимые для военных беженцев вещи.

Организаторы просят приносить электронные и электроприборы (фонарики, смартфоны, аккумуляторы, электрообогреватели), а также пледы, спальные мешки, постельное белье, средства гигиены, пластыри, бинты и пр.

Помощь будут отправлена беженцам, находящимся в западных районах Украины.

Вся полная информация о местах и времени сбора помощи – на странице Lietuvos Caritas.

Caritas проводит новую акцию по сбору помощи для украинцев

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Есть и еще одна замечательная инициатива для беженцев из Украины, которые находятся в Вильнюсе. Вильнюсский Дом учителя предоставляет возможность осуществлять проект «Украинцам от украинцев».

В рамках этого проекта украинские учителя и руководители кружков по выходным будут заниматься с украинскими детьми, продолжая таким образом свою прерванную войной внеклассную деятельность.

На данный момент действуют два кружка: «Детская йога» и «Творчество и рукоделие». В будущем планируется деятельность расширить.

Для участия в кружках необходима предварительная регистрация.

Телефон: +37065014450.

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