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Центр общественного здоровья просит быть бдительными

Автор RUSRADIO LT 12

Центр общественного здоровья предупреждает о рассылаемых СМС-сообщениях, в которых, прикрываясь названием ведомства, мошенники просят получателей предоставить личные данные.

В таких сообщениях содержится просьба ответить на СМС, указав при этом свой персональный код, медучреждение и другую информацию.

Центр общественного здоровья подчеркивает, что таких сообщений не высылает – СМС от имени Центра получают только лица, имевшие контакт с инфицированными коронавирусом людьми.

В таких случаях в поле отправителя бывает указан не номер телефона, а аббревиатура NVSC. Кроме того, в сообщении бывает ссылка на анкету, которую следует заполнить в интернете.

Центр общественного здоровья призывает всех сохранять бдительность и не отвечать на СМС с просьбами об указании личных данных, а также сообщать о таких инцидентах.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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