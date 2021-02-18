Центр общественного здоровья проверяет соблюдение карантина

Национальный центр общественного здоровья организует проверки соблюдения карантинных ограничений по всей стране.

Проверки будут проводиться в сотрудничестве с муниципалитетами, Департаментом полиции и Государственной продовольственно-ветеринарной службой.

Приоритет будет отдаваться тем сферам деятельности, которая может в числе первых возобновить свою деятельность.

Информация о нарушениях будут каждую пятницу поступать в оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.