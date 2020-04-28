Listen to «Центр общественного здоровья рекомендует ответственно относиться к озону» on Spreaker.

Набирающее популярность использование для дезинфекции помещений генераторов озона не является безопасным — утверждает Центр общественного здоровья.

И подчеркивает, что в нашей стране озоном разрешено дезинфицировать только воду, а долгое вдыхание наполненного озоном воздуха может привести к различным нарушениям состояния здоровья.

Специалисты рекомендуют убирать помещения влажным способом и проветривать, а к использованию дезинфицирующих средств подходить ответственно.