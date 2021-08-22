Самоуправления

Центр регистров начинает путешествия по самоуправлениям

Автор Анжелика Орлёнок 1
Центр регистров начинает путешествия по самоуправлениям

Центр регистров на наступающей неделе начнет путешествия по самоуправлениям, чтобы помочь местным жителям получить «паспорт возможностей». Так называемые паспортобусы посетят те местности, где нет отделений Центра регистров.

Бесплатно распечатать «паспорт возможностей» по заранее согласованному графику люди смогут в помещениях, предоставленных муниципалитетами или староствами (сянюниями). С собой необходимо иметь удостоверение личности.

В понедельник паспортобус посетит несколько староств в Алитусском районе. Позже поедет в районы Бирштонаса, Каунаса, Шяуляй и Паневежиса.

Конкретные места и время визитов можно будет найти на странице Центра регистров. При этом напомним, что самый быстрый способ получить электронный паспорт возможностей – через сайт gpasas.lt.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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