Центр современного искусства приглашает украинцев на знакомство с арт-терапией

Центр современного искусства (Šiuolaikinio meno centras, ŠMC) в Вильнюсе приглашает украинцев на знакомство с арт-терапией.

На занятиях по арт-терапии через музыку, движение, краски можно будет не только самовыражаться, но и обрести спокойствие и внутреннюю гармонию.

Занятия по художественной терапии будут вести профессиональные арт-терапевты и студенты этой специальности.

Первое занятие состоится завтра — 10 мая, в 18:00, в Центре современного искусства. Адрес — ул. Вокечю, 2. Занятия будут проводиться на русском языке.

Для участия необходима предварительная регистрация: forms.gle/My9pMAL5nApRSucL8 https://cac.lt/