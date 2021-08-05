Центр вакцинации Litexpo продолжит работать

Центр вакцинации Litexpo пока не закроют и его специалисты продолжат работу. Такое решение было принято в связи с возросшим в последнее время темпом вакцинации. По словам представителей мэрии, центр вакцинации Litexpo будет работать по меньшей мере до конца августа. Потом необходимость его работы будет снова пересмотрена. Как сказала руководитель отдела здравоохранения вильнюсского самоуправления Виктория Турауските, в последние несколько недель наблюдается возросшее количество желающих привиться людей. По крайней мере, в столице первую прививку ежедневно получают 2-3 тыс. человек. В последний раз такое количество людей приходило на прививку в начале июня. По этой причине мэрия и приняла решение продлить работу центра вакцинации Litexpo до начала осени. При этом вильнюсское самоуправление следит за динамикой и своевременно примет решение, если ситуация изменится. Напомним, что две недели назад мэр столицы Ремигиюс Шимашюс заявил, что центр вакцинации Litexpo будет работать до начала августа.

Количество заражённых коронавирусом в мире перевалило отметку в 200 млн

За время пандемии коронавируса в мире зафиксировали свыше 200 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно подсчётам сотрудников американского университета Джонса Хопкинса, общее количество случаев заражения в настоящий момент составляет более 200 млн 14 тыс. Более 4,2 млн человек скончались от последствий заражения. Между тем согласно подсчётам портала Worldometer, также ведущего учёт случаев заражения коронавирусом на планете, зафиксировано ещё больше случаев – около 200,7 млн. Лидерами по количеству случаев заражения остаются США (более 36 млн) и Индия (около 31 млн).