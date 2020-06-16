Listen to «Центр Вильнюса в июле превратится в уличную галерею» on Spreaker.

Вильнюсское самоуправление объявило, что 100 художников будут выставлять свои работы на рекламных стендах центра города. Таким образом город стремится помочь художникам, пострадавшим от карантинных ограничений.

В настоящее время идет подборка работ художников, а выставка под открытым небом откроется 7 июля и продлится три недели.

Цель всего проекта — побудить жителей Вильнюса не только интересоваться искусством, но и приобретать произведения и тем самым поддерживать живописцев.