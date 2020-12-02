Новости Отдых в Литве

Центр зимних развлечений готовит лыжные трассы

Автор RUSRADIO LT 19

С приходом зимы столичный центр зимних развлечений «Лиепкальнис» начал готовить лыжные трассы.

Правда, пока не известно, разрешат ли власти ему работать. Руководство центра отмечает, что если трассы не будут открыты, компании грозит банкротство. Центр «Лиепкальнис» отмечает, что лыжникам по понятным причинам удается придерживаться дистанции. Намечено ввести и дополнительные меры безопасности. Лыжные трассы относятся к сфере развлечений и отдыха, запрещенных во время карантина. С другой стороны,  проведение спортивных мероприятий пока разрешено. 

Liepkanio slidinėjimo centras

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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