Listen to «Центробанк выпустит новую памятную монету» on Spreaker.

Памятную монету, посвященную Аукштайтии, номиналом в два евро выпускает Центробанк Литвы. В обороте появятся полмиллиона единиц таких монет, рассчитываться ими можно будет на территории всей еврозоны. Это уже вторая монета из серии “Этнографические регионы Литвы”. Первая монета, посвященная Жемайтии, была выпущена в прошлом году. В течение трех лет еще будут выпущены памятные монеты, также номиналом в два евро, посвященные Дзукии, Сувалкии и Малой Литве.