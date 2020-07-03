Центры крови просят о помощи

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Почти иссякли запасы донорской крови. В медучреждениях не хватает крови всех групп. Ранее ряды доноров сильно поредели в связи с карантином, а после его отмены – из-за оставшегося беспокойства и начавшегося сезона отпусков. Количество желающих сдать кровь растет медленно. Специалисты подчеркивают, что сдавать кровь совершенно безопасно. Центры крови просят срочно оказать помощь — если бы не пришел ни один донор, запасы крови закончились бы уже завтра.