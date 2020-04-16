Цены на электричество и газ станут ниже

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис объявил, что электричество и газ в стране для бытовых потребителей подешевеет.

“Цена на электроэнергию с 1 июля должна уменьшиться как минимум на 10% (речь идет о стандартном тарифе на электроэнергию), а на природный газ — не менее чем на 15%. Данные еще не окончательны, их можно скорректировать, — но не в худшую, а в лучшую сторону. Иными словами — в интересах потребителей”, — сказал премьер.