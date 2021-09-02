Цены на продукты в Польше и Литве. Стоит ли ехать к соседям?

То, что многие жители Литвы ездят покупать продукты в соседнюю Польшу, – уже давно не секрет ни для кого. Между тем в последнее время многие стали замечать, что не все продукты в Польше действительно дешевле, чем в Литве. Есть продукты, которые сравнялись по цене, а есть и то, за чем точно не стоит ездить к соседям – здесь, на месте, можно купить за такую же цену или даже дешевле.

Мясные, молочные продукты и бакалея

Начнём с мясных продуктов. К примеру, цена на куриное филе в Польше составляет примерно 5 евро. В Литве дороже – около 5,80 евро. Упаковка сосисок в соседней Польше стоит около 0,90 евро. В Литве опять же дороже – около 1,20 евро.

Далее перейдём к молочным продуктам. 150 г нарезанного сыра у соседей стоит примерно 0,80 евро. У нас такой продукт будет стоить примерно 1 евро. Тем временем 1 литр молока в Польше стоит примерно 1,20 евро. В Литве молоко дешевле – около 1,10 евро. А вот 200-грамовая упаковка сметаны в Польше стоит примерно 0,50 евро. В Литве уже дороже – примерно 0,75 евро.

1 кг муки в Польше стоит около 0,30 евро. В Литве 1 кг муки стоит дороже – около 0,90 евро, хотя можно найти и дешевле. За пачку макарон в соседней стране придётся заплатить около 0,40 евро, тогда как в Литве макароны будут стоить уже дороже – около 0,60 евро. Между тем овсяная крупа в Польше стоит около 0,90 евро, а в Литве – около 0,60 евро.

Хлебобулочные изделия, фрукты и овощи

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в обеих странах отличаются незначительно: буханка обычного хлеба в Польше стоит 0,70 евро, в Литве – около 0,90 евро; батон в Польше стоит около 0,40 евро, в Литве его цена составляет примерно 0,50 евро. В свою очередь, булочки с начинкой можно купить и дома. Их цена практически не отличается – и там и там примерно по 0,30 евро.

Цены на фрукты и овощи разнятся. Что-то стоит дешевле в Польше, что-то – дешевле в Литве. Например, бананы в Польше стоят около 1,10 евро. В Литве их можно купить дешевле – 0,90 евро. 1 кг огурцов в Польше и Литве стоит примерно одинаково – до 0,90 евро. А вот 1 кг картофеля в Польше стоит примерно 0,60 евро. Тем временем в Литве уже дороже – примерно 0,80 евро.

Разница – примерно 17%

Несмотря на всё вышеперечисленное, экономист Жигимантас Маурицас говорит, что разница на продукты питания в Польше и Литве составляет примерно 19%. В целом, разница составляет около 17%. А значит говорить о том, что цены в обеих странах сравнялись, пока что ещё точно рано. Как объясняет экономист, польский злотый сильно зависит от экономического кризиса, поэтому после пандемии его стоимость несколько упала.

Как утверждает специалист, в Польше многие продукты дешевле. Это объясняется эффектом масштаба. Большие торговые центры покупают продукцию в больших объёмах, получая тем самым более низкие цены. По этой причине немалая часть продуктов в Польше значительно дешевле, чем, например, у нас, в Литве.

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