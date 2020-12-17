Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

В связи с коронавирусом перенесена дата церемонии вручения музыкальных наград М.А.М.А. Обычно награждение проходит в январе.

Церемония вручения наград должна проходить в Каунасской арене Žalgirio. Несмотря на то, что на шоу уже раскуплено немало билетов, из-за карантина вручение пришлось перенести. До конца января в стране не могут проходить никакие массовые мероприятия со зрителями.

apdovanojimai M.A.M.A. 2020

Однако организаторы шоу уже выбрали другую дату. В итоге, церемония вручения наград лучшим музыкантам страны должна пройти 27 марта. Кроме того, на этой неделе должны быть объявлены победители года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.