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Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

Автор Эвелина Никанорова 31
Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

В связи с коронавирусом перенесена дата церемонии вручения музыкальных наград М.А.М.А. Обычно награждение проходит в январе.

Церемония вручения наград должна проходить в Каунасской арене Žalgirio. Несмотря на то, что на шоу уже раскуплено немало билетов, из-за карантина вручение пришлось перенести. До конца января в стране не могут проходить никакие массовые мероприятия со зрителями.

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Однако организаторы шоу уже выбрали другую дату. В итоге, церемония вручения наград лучшим музыкантам страны должна пройти 27 марта. Кроме того, на этой неделе должны быть объявлены победители года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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