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Часть призывников со среды отправятся на праздничные каникулы

Автор RUSRADIO LT 11

Они получат соответствующую справку, которую смогут предъявить полиции, контролирующей передвижение жителей по стране.

С места службы домой, а затем обратно в часть, призывники смогут ехать на своем автомобиле, при этом в одной машине можно находиться только сослуживцам из одной части.

Забрать и вернуть солдат смогут также члены их семей. Во время отпуска для них действуют те же ограничения карантина, как и для всех жителей страны. А  по возвращении на службу призывникам будут сделаны экспресс- тесты на коронавирус.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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