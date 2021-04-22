Часть Старого города столица отдаст общепиту и пешеходам

В Вильнюсе на части улиц Старого города будет ограничено движение. Это делается для того, больше дать больше места уличным кафе и пешеходам.

Запрещается движение на улице Савичяус и в части проспекта Гедиминаса, между улицами Вильняус и Швянтарагио. Ограничения не коснутся раннего утра, но с 11.00 зона будет пешеходной. Такой порядок будет действовать до конца октября этого года. На данный момент столичная мэрия уже выдала более 320 разрешений на обустройство уличных кафе. Ожидается, что к лету их количество вырастет до 450.

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