Часы на Кафедральной площади, билет с выигрышем 24 млн евро и другие новости

На Кафедральной площади начался отсчет времени до 700-летнего юбилея Вильнюса. А победитель лотереи рассказал, как он купил билет, выигравший 24 млн евро. Об этих и других новостях читайте ниже.
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон об оригинальном написании имен и фамилий латинскими буквами в документах, удостоверяющих личность. Закон закрепляет, что имя и фамилия гражданина Литвы могут записываться в документах буквами латинского алфавита без диакритических знаков, если он выбирает нелитовскую фамилию супруга. Это означает, что закон разрешит использовать в литовских паспортах буквы X, W и Q.
В столице начался Фестиваль света. Вчера, в день его открытия, на Кафедральной площади появились специальные часы, которые ведут отсчет до 700-летия Вильнюса. Фото – madeinvilnius.lt
В ответ на рост цен и увеличение счетов за отопление Вильнюсское районное самоуправление рассматривает возможность выплаты единовременного пособия в размере 50-100 евро каждой семье, проживающей в районе, в зависимости от дохода и статуса (люди с ограниченным возможностями, пенсионеры).
Литва выступит в первом полуфинале «Евровидения 2022». Жеребьевка полуфиналов конкурса песни «Евровидение 2022» состоялась в Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja в Турине (Италия). В первом полуфинале, который состоится 10 мая, выступят также Латвия, Украина и Россия.
На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Литву будет представлять рекордное количество спортсменов – 13, они выступят в четырех видах спорта. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.
29 марта мужская сборная Литвы по футболу проведет еще один контрольный матч. Литовцы на выезде встретятся с ирландскими футболистами.
Каунасский ледовый дворец уже этой весной откроет двери для любителей зимних видов спорта. В спортивном комплексе – около 800 мест для зрителей и две ледовые арены, где будут проходить тренировки и соревнования по зимним видам спорта.
В Вильнюсе в отреставрированном доме откроется Музей деревянного зодчества. Деревянный дом в Ужуписе на ул. Полоцко, 52 долгое время оставался заброшенным.
На одной из дюн в поселке Смильтине восстановят ресторан Strandhalle. Это знаменитое заведение общественного питания было построено в 1914 году и в довоенное время являлось одним из символов курорта.
Норвежское судно Ole Willasen убрали из акватории реки Данге. Тральщик 1948 года рождения в 2021 году несколько раз тонул, и этим доставлял городу много проблем. «Судно-утопленник отправилось в последнее путешествие», – прокомментировал событие мэр Клайпеды.
В Национальном художественном музее им. М. К. Чюрлениса в Каунасе открылась выставка «Уильям Кентридж: чего мы не помним». Ее автор – известный современный художник из Южной Африки с литовскими корнями.
После более чем 10 лет реставрационных работ Литовский национальный музей представляет уникальные археологические находки, обнаруженные в 2005 г. в захоронениях XIII-XV вв. на территории улицы Бокшто. Это украшения, принадлежавшие первым христианам тогда еще языческого края.
Вильнюсец, выигравший в лотерею 24 млн евро, с работы уходить не собирается. Вот что рассказывает счастливчик: «В прошлую пятницу вечером я ехал домой и вспомнил, что у меня нет билета Eurojackpot. Я остановился около магазина Maximа в Пилайте. В багажнике было несколько бутылок, я их сдал и получил 2,70 евро. Добавил еще 30 центов – и, как оказалось, купил особый билет». Он рассказал также, что будет делать дальше: «Мне нужно чем-то заниматься. Я не намерен, например, уходить с работы и отправляться в путешествие вокруг света. Если бы я так поступил, не стал бы счастлив. Сейчас мы дадим поостыть эмоциям и будем решать, что делать с такими огромными деньгами. Правда, с женой мы уже говорили о том, что если она захочет – сможет начать свой бизнес».