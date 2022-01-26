Часы на Кафедральной площади, билет с выигрышем 24 млн евро и другие новости

Вильнюсец, выигравший в лотерею 24 млн евро, с работы уходить не собирается. Вот что рассказывает счастливчик: «В прошлую пятницу вечером я ехал домой и вспомнил, что у меня нет билета Eurojackpot. Я остановился около магазина Maximа в Пилайте. В багажнике было несколько бутылок, я их сдал и получил 2,70 евро. Добавил еще 30 центов – и, как оказалось, купил особый билет». Он рассказал также, что будет делать дальше: «Мне нужно чем-то заниматься. Я не намерен, например, уходить с работы и отправляться в путешествие вокруг света. Если бы я так поступил, не стал бы счастлив. Сейчас мы дадим поостыть эмоциям и будем решать, что делать с такими огромными деньгами. Правда, с женой мы уже говорили о том, что если она захочет – сможет начать свой бизнес».