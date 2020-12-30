Часы работы магазинов в праздничные дни

С приближением Нового года магазины и торговые центры объявили об изменениях в своих часах работы.

Maxima сообщила, что 31 января будет работать до 21:00, а 1 января откроет двери для посетителей в полдень и продолжит работу по стандартному графику.

RIMI тоже в канун Нового года будет работать до 21:00, а в новом году работу начнет в 10:00 утра.

IKI 31 числа работает до 20:00, а 1 января – с 10:00 до 22:00.

Магазины сети LIDL и NORFA первого января работать не будут вообще, а накануне закроются в 20:30 и 20:00 соответственно.

В первый день 2021 года не будут работать и некоторые курьерские службы, доставляющие продукты питания. Так что обо всех угощениях к празднику надо постараться позаботиться заранее.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.