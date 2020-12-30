Новости Рождество и Новый Год

Часы работы магазинов в праздничные дни

Автор RUSRADIO LT 89

С приближением Нового года магазины и торговые центры объявили об изменениях в своих часах работы. 

Maxima сообщила, что 31 января будет работать до 21:00, а 1 января откроет двери для посетителей в полдень и продолжит работу по стандартному графику.

RIMI тоже в канун Нового года будет работать до 21:00, а в новом году работу начнет в 10:00 утра.

IKI 31 числа работает до 20:00, а 1 января – с 10:00 до 22:00.

Магазины сети LIDL и NORFA первого января работать не будут вообще, а накануне закроются в 20:30 и 20:00 соответственно.

В первый день 2021 года не будут работать и некоторые курьерские службы, доставляющие продукты питания. Так что обо всех угощениях к празднику надо постараться позаботиться заранее.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

Выплаты по присмотру за детьми будут получать оба родителя

Выплаты по присмотру за детьми будут получать оба родителя

Автор RUSRADIO LT

Познавательные тропы Каунасского района

Автор RUSRADIO LT
Правительство ужесточает условия карантина

Правительство ужесточает условия карантина

Автор RUSRADIO LT

Власти Бельгии разрешили местному Санта-Клаусу нарушать карантин

Автор Эвелина Никанорова
Встреча Нового года - без елок и фейерверков

Встреча Нового года – без елок и фейерверков

Автор RUSRADIO LT
Элджей: мини-альбом «Guilty Pleasure»

Элджей: мини-альбом «Guilty Pleasure»

Автор Эвелина Никанорова

Самый молодой программист в мире

Автор Эвелина Никанорова

Ученики в школах должны находиться в масках

Автор RUSRADIO LT
Зимние школьные каникулы

Зимние школьные каникулы

Автор RUSRADIO LT