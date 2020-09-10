Listen to «Чего боятся родители школьников — результаты опроса» on Spreaker.

Опрос, проведенный в электронном журнале ТАМО, показал, что в наступившем учебном году родители больше всего волнуются по поводу удаленного обучения, возможного распространения коронавируса и по поводу безопасности детей на дорогах. По данным опроса, в удаленном обучении родителей больше всего беспокоит нехватка инструментов и материала для учебы, а также возможность, что за ребенком дома некому будет присматривать.

4 из 10 родителей боятся, что ребенок в школе заразится коронавирусом. Однако некоторые опасения вовсе с этим не связаны – каждый пятый родитель больше всего боится, что по дороге в школу ребенок попадет в ДТП. По данным Центра общественного здоровья, коронавирус установлен в 21-м учебном заведении, в связи с этим изолировано более 300 человек.