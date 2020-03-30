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О том, чем отличается коронавирус от гриппа, и сколько людей может заразить человек, если он заболел, и не придерживается карантина. Об этом мы поговорили с руководителем центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессором доктором Саулюсом Чаплинскасом.

«Я хотел бы начать с того, что мы как-то все привыкли к простудным заболеваниям и гриппам и не считаем, многие из нас, возможно, эти болезни серьёзными. Но тут сразу надо оговориться и сказать, что коронавирус отличается от гриппа почти так же, как мы, люди, отличаемся от динозавров.

И начнём с того, что эти оба вируса передаются воздушно-капельным путём, как мы говорим, но тут надо понять следующее, что когда человек болен коронавирусом, он при разговоре, особенно при кашле, при чихании выделяет капельки слюны и воздуха, в которых может содержаться этот вирус. И он летит примерно на метр. Отсюда считается безопасным расстоянием больше метра, а лучше всего два метра и больше от такого человека, который, возможно, может быть болен и, что важно подчеркнуть, сам об этом не знает.

Симптомы могут быть не очень выраженными и зачастую такой человек может подумать, что он болен либо, скажем, просто сильной простудой, либо гриппом. Не зная этого люди могут распространять эту болезнь.

С другой стороны, сейчас есть уже и другая категория людей, которая при малейшем таком заболевании может думать, что это коронавирус, и тогда мы слишком загрузим уже систему здравоохранения, и просто может быть коллапс, и врачи с этим не справятся — с большим наплывом людей, у которых может быть просто простудное заболевание или грипп, а не коронавирус.

Далее вот когда эти частицы со слюной, с воздухом оседают на поверхности, тут важно понять следующее, что, скажем, на пластике около пяти дней они могут быть, ну скажем так, устойчивые, на деревянных покрытиях — тоже около четырёх дней, на бумаге — около четырёх может быть дней и т.д. Так что если эта поверхность будет сильно загрязнена и там может остаться много вируса, и дотронемся руками, а потом этими руками будем трогать своё лицо, рот, глаза и т.д., вирус может попасть в лёгкие и начать там размножаться. Отсюда явная и строгая рекомендация — как можно чаще мыть руки, и хватает их мыть только мылом и тёплой водой. Мыло хорошо эмульгирует вот именно жиры, значит, мыло не только физически удаляет вирус с грязных рук, но и уничтожает его. Отсюда вторая строгая, так сказать, рекомендация — тщательно и как можно чаще мыть руки, ну а, если нет возможности мыть, — пользуются дезинфектантом. Любой дезинфектант для этого вполне подходит.

Ну, и поскольку инкубационный период где-то свыше пяти дней, установлено, что если люди, которые инфицированы, которые знают или даже не знают об этом, будут соблюдать социальную дистанцию в течение двух недель, то тогда мы придём к такому положению, что просто прервётся цепочка передачи вируса, иначе он будет распространяться дальше в геометрической прогрессии. И это можно показать следующим примером: если один инфицированный человек просто не меняет своего поведения, общается с людьми как и раньше, то за месяц от него уже пойдёт заражённых 400 человек, а если он на 75% уменьшит свои социальные контакты — после месяца от него будет заражено только 2,5 человека в среднем.

Вот вам и доказательство, для чего важно, чтобы поняли это, избежали физического общения друг с другом и, кстати, делали, скажем так, замечания, если мы замечаем, что кто-то в нашем близком кругу этого не делает. Иначе карантин будет продолжаться долго, но, наверное, мы все хотим как можно быстрее вернуться к нормальной здоровой жизни.»