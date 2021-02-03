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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии

Автор Эвелина Никанорова 25
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в единственном городе — латвийской Риге. Об этом говорится в заявлении Международной федерации хоккея (IIHF).

«Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами — самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия», — заявил IIHF.

Чемпионат пройдет с 21 мая по 6 июня. Матчи состоятся на стадионе «Арена Рига», а также в здании Олимпийского спортивного центра.  Отметим, что эти две площадки находятся в 150 метрах друг от друга, что также должно снизить риски передачи коронавируса.

Допустят ли зрителей на матчи, пока неизвестно. Это решение остается за латвийскими властями.

Изначально чемпионат должен был пройти в двух городах — Риге и Минске. Однако у белорусской столицы отняли это право, сославшись на соображения безопасности.

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