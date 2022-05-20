Звёзды

Ченнинг Татум снимется в экранизации своей книги

Автор Эвелина Никанорова

Ченнинг Татум сыграет главную роль в экранизации своей детской книжки «The One and Only Sparkella».

Об этом актер сообщил в соцсетях, выложив свое фото в образе феи и с книгой в руках.

Ченнинг Татум снимется в экранизации своей книги

Книжка, написанная Ченнингом, вышла в 2021 году и рассказывает о девочке по имени Элла, которая решает изменить свой уникальный имидж из-за замечаний одноклассников и получает урок принятия себя от своего отца. Режиссером экранизации станет Памела Рибон – сценаристка анимационных фильмов «Моана», «Ральф против интернета» и др.

Ченнинг Татум снимется в экранизации своей книги

Продолжение книги – «Sparkella Makes a Plan», как недавно сообщил Татум, выйдет 31 мая.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Дженнифер Лопес размышляет о самооценке в трейлере «Halftime»

Дженнифер Лопес размышляет о самооценке в трейлере «Halftime»

Автор Эвелина Никанорова
Рианна родила мальчика

Рианна родила мальчика

Автор Эвелина Никанорова
Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств

Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств

Автор Эвелина Никанорова
Джон Уоттс снимет сериал вселенной «Звездных войн» в стиле фильмов 1980-х

Джон Уоттс снимет сериал вселенной «Звездных войн» в стиле фильмов 1980-х

Автор Эвелина Никанорова
Кит Харингтон станет чудовищем Франкенштейна

Кит Харингтон станет чудовищем Франкенштейна

Автор Эвелина Никанорова
Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт возвращаются в «Доктор Кто»

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт возвращаются в «Доктор Кто»

Автор Эвелина Никанорова
Оливия Родриго и Дрейк стали победителями Billboard Music Awards 2022

Оливия Родриго и Дрейк стали победителями Billboard Music Awards 2022

Автор Эвелина Никанорова
Моника Лю исполнила песню победителей «Евровидения», украинской группы Kalush Orchestra

Моника Лю исполнила песню победителей «Евровидения», украинской группы Kalush Orchestra

Автор R•RADIO
Так что там с финалом «Евровидения-2022»?

Так что там с финалом «Евровидения-2022»?

Автор Эвелина Никанорова