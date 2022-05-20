Ченнинг Татум снимется в экранизации своей книги

Ченнинг Татум сыграет главную роль в экранизации своей детской книжки «The One and Only Sparkella».

Об этом актер сообщил в соцсетях, выложив свое фото в образе феи и с книгой в руках.

Книжка, написанная Ченнингом, вышла в 2021 году и рассказывает о девочке по имени Элла, которая решает изменить свой уникальный имидж из-за замечаний одноклассников и получает урок принятия себя от своего отца. Режиссером экранизации станет Памела Рибон – сценаристка анимационных фильмов «Моана», «Ральф против интернета» и др.

Продолжение книги – «Sparkella Makes a Plan», как недавно сообщил Татум, выйдет 31 мая.

Источник: InterMedia